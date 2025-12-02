Ричмонд
Белый дом: 2 декабря Трамп выступит с заявлением

В администрации не раскрыли тему готовящегося заявления Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп 2 декабря выступит с заявлением, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что обращение американского лидера ожидается в 14:00 (22:00 мск). Тема заявления Трампа не раскрывается.

Напомним, ранее президент США вышел к журналистам с пластырем на запястье правой руки. Он заявил, что ему сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Позже Белый дом объявил, что обнародует результаты медицинского обследования главы государства.

