Нет любви: чем для Макрона обернулся скандал с полом его жены Брижит

Во Франции продолжает разгораться скандал на фоне обсуждений истинного пола супруги президента Брижит Макрон. Пока семья делает заявления о сильной усталости от судебного процесса, политологи оценили, как скандал отразится на рейтинге самого Эммануэля Макрона.
«Макрона и так не любят».
Политолог-европеист Вадим Трухачев считает, что скандал с обсуждением пола супруги президента вряд ли серьезно повлияет на его статус, поскольку недовольство Макроном во Франции связано с другими причинами.
«Этот скандал почти никак не скажется. Макрона не любят за другие вещи. За его экономическую политику в пользу богатых, за урезание социальных выплат. И за нежелание решать проблемы иммигрантских гетто, ставших рассадниками преступности. За личное высокомерие и нежелание вникать в проблемы простых французов. На этом фоне история с его женой — просто мелочь», — отметил эксперт.
Тем не менее спор вокруг пола Брижит вышел далеко за рамки судебного процесса. Несмотря на и без того сильное давление на чету, ко всему этому добавились обвинения американской активистки и журналистки Кэндис Оуэнс о том, что Макроны заказали ее убийство.
Оуэнс является одной из тех, кто заявил, что имеет веские доказательства того, что Брижит Макрон родилась мужчиной*. На суде, к слову, была продемонстрирована фотография, якобы указывающая на мужской пол первой леди Франции.
Скандал с женой Макрона — вишенка на торте.
Политолог Павел Данилин подчеркнул, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона еще больше упал на фоне этого скандала. По его мнению, история с супругой лишь усугубляет и без того негативное восприятие президента.
«Этот скандал является лишь вишенкой на торте. Обвинения в том, что Брижит Макрон является мужчиной, подрывают позиции президента Франции не больше, чем его внутренняя и внешняя политика. Они дополняют это, являясь усугубляющим фактором», — отметил он.
Специалист добавил, что истинный пол Брижит уже не так и важен, поскольку скандал уже достиг мирового масштаба.
«При этом не важно, является она мужчиной или нет. Важно то, что об этом говорят люди. А люди говорят, что он не умеет играть во внутреннюю и внешнюю политику, да еще и жена у него — мужчина. И это является дополнительным фактором падения популярности Макрона, у которого и так самый низкий рейтинг», — добавил политолог.
Заявление Макрона.
Скандал разгорелся вокруг заявлений, подвергающих сомнению пол Брижит Макрон, в качестве доказательства использовалась в том числе фотография первой леди в купальнике.
Активистка Кэндис Оуэнс, высказывавшая подобные предположения, позже утверждала, что президент Франции и его супруга якобы наняли киллера для ее устранения, однако эксперты обнаружили несостыковки в этой версии.
В ответ на происходящее Макрон признался, что ситуация со спорами вокруг пола его жены очень выматывает.
«В повседневной жизни я сталкиваюсь с этим лично, моя супруга — больше, чем я. Мы полностью бессильны. Это занимает уйму времени, это продолжается, есть сумасшедшие, которые верят, что это правда, и это подрывает нас», — пожаловался президент.
Активисты тем не менее не собираются сдаваться.
Ранее телохранитель Фонарев оценил сумму в $1,5 млн за убийство обидчицы Макрона.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.