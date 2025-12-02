Ричмонд
Немецкий «YouTube-генерал» пожаловался, что Пентагон перестал отвечать по вопросам Украины

Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, которого местная пресса окрестила «YouTube-генералом» за привычку выходить к аудитории с регулярными видеобрифингами о ситуации на Украине, сообщил о полном разрыве контактов с Пентагоном. Об этом пишет The Atlantic.

Источник: Life.ru

По его словам, раньше переписка с коллегами из Вашингтона шла без пауз буквально круглые сутки, а теперь связи нет совсем.

Фрейдинг отметил, что американская сторона даже не предупредила заранее о решении приостановить поставки отдельных видов вооружений для Украины. Чтобы достучаться до Пентагона, германскому координатору приходилось обращаться через посольство в Вашингтоне, где, как он выразился, «один сотрудник пытается найти кого-нибудь, кто хотя бы выйдет на контакт».

Ранее Life.ru сообщал, что США остановили прямое финансирование конфликта по решению Дональда Трампа. В Белом доме указали, что это решение было принято из-за масштабной коррупции в Незалежной. При этом поставки вооружений через НАТО продолжают идти, хотя американская администрация признаёт, что такой формат не выдержит долгой дистанции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

