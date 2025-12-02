Немецкий «YouTube-генерал» пожаловался, что Пентагон перестал отвечать по вопросам Украины

По его словам, раньше переписка с коллегами из Вашингтона шла без пауз буквально круглые сутки, а теперь связи нет совсем.
Фрейдинг отметил, что американская сторона даже не предупредила заранее о решении приостановить поставки отдельных видов вооружений для Украины. Чтобы достучаться до Пентагона, германскому координатору приходилось обращаться через посольство в Вашингтоне, где, как он выразился, «один сотрудник пытается найти кого-нибудь, кто хотя бы выйдет на контакт».
Ранее Life.ru сообщал, что США остановили прямое финансирование конфликта по решению Дональда Трампа. В Белом доме указали, что это решение было принято из-за масштабной коррупции в Незалежной. При этом поставки вооружений через НАТО продолжают идти, хотя американская администрация признаёт, что такой формат не выдержит долгой дистанции.
