Немецкий «YouTube-генерал» пожаловался, что Пентагон перестал отвечать по вопросам Украины

Фрейдинг отметил, что американская сторона даже не предупредила заранее о решении приостановить поставки отдельных видов вооружений для Украины. Чтобы достучаться до Пентагона, германскому координатору приходилось обращаться через посольство в Вашингтоне, где, как он выразился, «один сотрудник пытается найти кого-нибудь, кто хотя бы выйдет на контакт».