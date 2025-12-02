Трамп прошёл медицинское обследование из-за преклонного возраста

«Мужчинам его возраста рекомендуется проходить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости», — сказала она.
Ливитт подчеркнула, его результаты оказались нормальными. Кардиологическая диагностика показала, что сердце и сосуды американского лидера находятся в отличном состоянии.
Ранее Life.ru рассказывал, как американский лидер решил замазать свой синяк на руке тональным кремом перед выходом на мероприятие своей жены Мелании Трамп. При этом он то и дело пытался скрыть свою правую руку под столом и накрывал её второй рукой.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.