Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прошёл медицинское обследование из-за преклонного возраста

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о проведении американским лидером Дональдом Трампом профилактического медицинского обследования. По её словам, процедура была направлена на раннее выявление возможных проблем и подтверждение общего состояния здоровья 79-летнего президента.

«Мужчинам его возраста рекомендуется проходить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости», — сказала она.

Ливитт подчеркнула, его результаты оказались нормальными. Кардиологическая диагностика показала, что сердце и сосуды американского лидера находятся в отличном состоянии.

Ранее Life.ru рассказывал, как американский лидер решил замазать свой синяк на руке тональным кремом перед выходом на мероприятие своей жены Мелании Трамп. При этом он то и дело пытался скрыть свою правую руку под столом и накрывал её второй рукой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше