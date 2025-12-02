Ранее газета Bild сообщала, что экономика Германии находится в самом длительном кризисе за последние 75 лет. При этом не ожидается, что страна сможет выйти из него хотя бы в 2025 году. Берлинская колумнистка Анна Зауэрбрэй в своих комментариях отметила, что Германия — самая мощная экономика Европы — фактически стала заложницей политики киевского режима и продолжает падать.