«Полностью выпотрошена»: В ФРГ раскрыли печальный факт из-за санкций против России

NI: Экономика Германии оказалась выпотрошена и ослаблена из-за санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Немецкая экономика переживает серьёзный кризис и сильно пострадала из-за антироссийских санкций. Как сообщает The National Interest со ссылкой на источники, промышленность ФРГ не способна стабильно развиваться без российских энергоносителей.

В издании отмечается, что действия НАТО в конфликте на Украине негативно сказались на европейской экономике в целом.

«Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода “Северный поток 2”, который подпитывал промышленную мощь Берлина», — говорится в статье.

Подчеркивается, что введение эмбарго на российскую нефть может привести к новым трудностям для Германии. Уже сейчас прогнозируют спад экономики, особенно в восточных регионах страны.

Ранее газета Bild сообщала, что экономика Германии находится в самом длительном кризисе за последние 75 лет. При этом не ожидается, что страна сможет выйти из него хотя бы в 2025 году. Берлинская колумнистка Анна Зауэрбрэй в своих комментариях отметила, что Германия — самая мощная экономика Европы — фактически стала заложницей политики киевского режима и продолжает падать.

