Трамп пообещал Гондурасу «адскую расплату»

«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил Трамп, избирком Гондураса якобы резко прекратил считать голоса.
«Это имеет первостепенное значение, чтобы комиссия закончила считать голоса. Голоса сотен тысяч жителей должны быть посчитаны. Демократия должна восторжествовать», — отметил Трамп.
Около 6,5 миллиона граждан Гондураса имели право проголосовать на выборах 30 ноября, где определялся президент, состав конгресса и около 300 региональных руководителей на ближайшие четыре года. Три главных претендента на пост президента проголосовали еще до полудня в столице страны Тегусигальпа.
Выборы в Гондурасе, прошедшие 30 ноября, — первые после победы левых сил в 2021 году, когда Libre прервала 150-тетнее доминирование двух традиционных правоцентристских партий: «Национальной» и «Либеральной».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 ноября подчеркнула, что Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и президентские выборы, озвучивая поддержку одного из кандидатов.