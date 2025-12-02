Трамп пообещал Гондурасу «адскую расплату»

Около 6,5 миллиона граждан Гондураса имели право проголосовать на выборах 30 ноября, где определялся президент, состав конгресса и около 300 региональных руководителей на ближайшие четыре года. Три главных претендента на пост президента проголосовали еще до полудня в столице страны Тегусигальпа.