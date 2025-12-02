Питбуль Трампа: зачем в Москву летит зять президента США Джаред Кушнер

Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа и его бывший старший советник прибывает в Москву вместе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом для продолжения обсуждения урегулирования украинского конфликта.
Встреча запланирована на 2 декабря, а во второй половине того же дня Уиткофф, как сообщается, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Для Кушнера это далеко не первый контакт с российской стороной, что делает его визит предметом особого внимания и анализа.
«Теневой госсекретарь»: кто такой Джаред Кушнер и почему он едет в Москву.
Политолог Владимир Демидов, комментируя визит, называет 44-летнего Кушнера «теневым госсекретарем» Штатов — неофициальным переговорщиком по самым важным внешнеполитическим вопросам.
Именно ему приписывают ключевую роль в заключении исторических «Соглашений Авраама» о нормализации отношений Израиля с рядом арабских государств в 2020 году.
Также Кушнер, по словам эксперта, активно участвовал в выработке политики в отношении Китая, а в 2018 году сыграл решающую роль в отмене жестких санкций Трампа против китайской компании ZTE.
По словам Демидова, в декабре 2016 года, после победы Трампа на выборах, Кушнер, якобы, обсуждал с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком возможность создания закрытого канала связи между переходной командой и Кремлем.
Чем известен Джаред Кушнер?
Джаред Кушнер, родившийся 10 января 1981 года в Ливингстоне (Нью-Джерси), является представителем известной семьи девелоперов. Его отец — предприниматель Чарльз Кушнер.
Джаред, и его корни тесно связаны с историей Холокоста: бабушка и дедушка по отцовской линии, Иосиф и Рая Кушнер, пережили войну в белорусском Новогрудке, а после свадьбы в Будапеште переехали в США.
В 1999 году Кушнер поступил в Гарвардский университет, а карьерный путь начал со стажировки в офисе прокурора Манхэттена.
Ещё в студенческие годы Джаред проявил себя как успешный деловой человек, заработав миллионы на операциях с недвижимостью. В 2006 году он приобрёл газету New York Observer, а к 2008-му возглавил семейную компанию Kushner Properties, осуществив ряд масштабных сделок, включая покупку знаменитого офисного здания по Пятой авеню.
Несмотря на то что его отец поддерживал демократов, Джаред Кушнер сыграл ключевую роль в президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.
Он выступал в качестве неформального руководителя кампании, основного советника и доверенного лица, делая ставку на цифровые технологии и социальные сети. Тогда же Кушнера за волю и целеустремленность стали называть «питбуль Трампа».
В администрации Трампа Кушнер занимал пост старшего советника, курируя важные направления, включая отношения с Израилем и подготовку так называемой «Сделки века».
Под его руководством также были заключены «Соглашения Авраама», направленные на нормализацию отношений Израиля с рядом арабских государств. В круг его обязанностей входили реформы уголовного права, инновационной политики и поддержки ветеранов.
В 2009 году Джаред женился на Иванке Трамп, дочери будущего президента. У пары трое детей.
При новой администрации Трампа, Кушнер не планирует возвращаться на официальную должность в Белый дом. Однако, согласно сообщениям СМИ, он может выполнять роль консультанта по вопросам внешней политики. Это оставляет ему пространство для маневра, позволяя сосредоточиться на развитии своего бизнеса.