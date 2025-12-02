Неожиданно выяснилось, что Таиланд добивается полноценного членства в БРИКС

Таиландские власти направили Индии запрос о поддержке заявки страны на получение статуса полноправного участника БРИКС. Обращение прозвучало на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух государств.
По данным таиландского МИДа, министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу попросил своего индийского коллегу Субраманьяма Джайшанкара содействовать продвижению Бангкока во время индийского председательства в объединении в 2026 году. Ведомство уточняет, что стороны затронули широкий круг внешнеполитических тем на фоне растущих геополитических осложнений. Таиланд подтвердил готовность сотрудничать с Индией в многосторонних форматах для укрепления региональной интеграции.
Ранее, в июне 2024 года, королевство официально уведомило Россию, возглавлявшую БРИКС, о намерении вступить в объединение на правах полноправного участника. В декабре таиландская сторона получила от Москвы сообщение о присвоении статуса партнера с 1 января 2025 года. Бангкок согласился на этот формат и назвал его ключевым шагом на пути к будущему полноценному членству.
Само объединение было создано в 2006 году. В 2011 году к первоначальной группе государств — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась ЮАР. Далее последовала серия расширений: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали постоянными членами в начале 2024 года, 6 января 2025 года к ним добавилась Индонезия. Партнерский статус в 2025 году получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января к списку присоединилась Нигерия.
