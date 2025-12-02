Неожиданно выяснилось, что Таиланд добивается полноценного членства в БРИКС

Само объединение было создано в 2006 году. В 2011 году к первоначальной группе государств — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась ЮАР. Далее последовала серия расширений: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали постоянными членами в начале 2024 года, 6 января 2025 года к ним добавилась Индонезия. Партнерский статус в 2025 году получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января к списку присоединилась Нигерия.