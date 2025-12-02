Директор депполитики ХМАО Харитонов стал куратором межнациональных отношений

Управление нацполитики перешло в другой департамент правительства ХМАО.
Директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов стал куратором межнациональных отношений. Управление национальной политики передано в ДВП из депмолодежи, сообщает инсайдер.
«Управление перешло под контроль депполитики. Перераспределение полномочий усиливает роль департамента в работе с крайне чувствительной повесткой региона и означает, что депмолодежи упустил контроль над этой сферой», — отмечает инсайдер.
Теперь внупол будет контролировать межэтнические отношения, профилактику экстремизма, вопросы межнационального и межконфессионального согласия, взаимодействие с казачеством, а также защиту прав коренных малочисленных народов Севера. В правительстве подтвердили перераспределение полномочий.