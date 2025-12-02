Ричмонд
Рубио обсудил с главой МИД ФРГ Вадефулем урегулирование на Украине

Рубио заявил, что США хотят поскорее завершить украинский конфликт и достичь долгосрочного мира.

Источник: Аргументы и факты

Американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль провели телефонный разговор, в рамках которого затронули тему урегулирования украинского конфликта, сообщил Госдепартамент Соединённых Штатов.

«Госсекретарь подтвердил цель США завершить конфликт как можно скорее и достичь долгосрочного мира», — уточнило ведомство.

Кроме того, в Госдепе добавили, что Рубио и Вадефуль обсудили «продолжающиеся усилия» по завершению боевых действий.

Напомним, 30 ноября в американском штате Флорида состоялась встреча делегаций США и киевского режима. Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что эти переговоры зашли в тупик из-за территориальных уступок. Журналисты уточнили, что Киев заявил, что не готов «уступить территорию».

