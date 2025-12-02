Рубио обсудил с главой МИД ФРГ Вадефулем урегулирование на Украине

Напомним, 30 ноября в американском штате Флорида состоялась встреча делегаций США и киевского режима. Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что эти переговоры зашли в тупик из-за территориальных уступок. Журналисты уточнили, что Киев заявил, что не готов «уступить территорию».