Предложения США по мирному плану и будущее Украины: что обсудят Путин и Уиткофф на грядущей встрече

«Думаю, точно не нужно сейчас строить никаких завышенных ожиданий. Уиткофф будет добиваться от Москвы [принятия] тех позиций, того плана, который он привезет. Мы видели лишь первый вариант из 28 пунктов. После этого план модернизировался и модифицировался в 19 пунктов по итогам первых контактов с Украиной. На днях опять прошли переговоры, после чего еще какие-то дополнения были внесены в эти предложения. С этими новыми предложениями Уиткофф и приезжает в Москву», — сказал Денисов в беседе с RTVI.