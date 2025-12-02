Трамп пригрозил «адской расплатой» одной из стран

Американский лидер Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес властей Гондураса в контексте проходящего в стране подсчета голосов на президентских выборах.
В публикации на своей платформе Truth Social он обвинил гондурасские избирательные органы в намеренном затягивании или даже возможной попытке манипулирования итогами голосования. Трамп подчеркнул, что точный и полный учет голосов каждого избирателя является фундаментальной основой демократического процесса, и призвал к немедленному завершению этой процедуры.
В своем обращении он предупредил, что в случае продолжения подобных действий страну ожидают крайне серьезные последствия, которые он охарактеризовал как «адская расплата».
