Трамп пригрозил «адской расплатой» одной из стран

Американский лидер Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес властей Гондураса в контексте проходящего в стране подсчета голосов на президентских выборах.

В публикации на своей платформе Truth Social он обвинил гондурасские избирательные органы в намеренном затягивании или даже возможной попытке манипулирования итогами голосования. Трамп подчеркнул, что точный и полный учет голосов каждого избирателя является фундаментальной основой демократического процесса, и призвал к немедленному завершению этой процедуры.

В своем обращении он предупредил, что в случае продолжения подобных действий страну ожидают крайне серьезные последствия, которые он охарактеризовал как «адская расплата».

Ранее сообщалось, что президент Колумбии Петро заявил о возобновлении рейсов в Венесуэлу, несмотря на «закрытие» неба.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

