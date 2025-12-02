Ричмонд
Экс-нардеп Олейник: Зеленский может дать распоряжение о казни Ермака

Ермака могут устранить по распоряжению Зеленского, считает экс-нардеп Олейник. Причиной такого решения может стать компромат, которым он владеет.

Источник: Аргументы и факты

Бывшего главу офиса президента Андрея Ермака могут устранить по решению Зеленского. Таким мнением с aif.ru поделился экс-нардеп Владимир Олейник.

«Может быть, что, например, вдруг Ермак окажется на передовой, а в этом многие заинтересованы, и произойдёт то, как иногда описывают литераторы: он слишком много знал и героически погиб. На нём слишком много завязано. Но у Ермака ниже уровень контактов с западными кураторами, именно англичанами. А это самые пакостные люди и спецслужбы их. Кстати, они же охраняют Зеленского, на всякий случай они знают все его контакты и так далее. Поэтому, если он обратится, что есть проблема, они традиционно, как это умеют, могут её решить. Ну, например, вот он поехал передовую, высунул голову, просто шёл, все может быть, если он составляет проблему», — объяснил свою позицию экс-нардеп.

Ранее Олейник рассказал об особенных отношениях Ермака и Зеленского.