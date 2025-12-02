Экс-нардеп Олейник: Зеленский может дать распоряжение о казни Ермака

«Может быть, что, например, вдруг Ермак окажется на передовой, а в этом многие заинтересованы, и произойдёт то, как иногда описывают литераторы: он слишком много знал и героически погиб. На нём слишком много завязано. Но у Ермака ниже уровень контактов с западными кураторами, именно англичанами. А это самые пакостные люди и спецслужбы их. Кстати, они же охраняют Зеленского, на всякий случай они знают все его контакты и так далее. Поэтому, если он обратится, что есть проблема, они традиционно, как это умеют, могут её решить. Ну, например, вот он поехал передовую, высунул голову, просто шёл, все может быть, если он составляет проблему», — объяснил свою позицию экс-нардеп.