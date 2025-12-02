WSJ: РФ и США давно достигли бы соглашения по Украине без Европы

Неназванный французский чиновник заявил изданию, что если бы не европейцы, то «[президент России Владимир] Путин и [американский лидер Дональд] Трамп уже давно достигли бы соглашения» по разрешению украинского кризиса. Чиновник указал, что Европа «находится в одиночестве», так как Вашингтон дистанцируется от европейского региона, и это означает, что европейцам необходимо больше надеяться на самих себя.