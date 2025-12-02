Сийярто: Европа готовится к вооружённому конфликту с Россией

Европа сейчас ведёт подготовку к вооружённому конфликту с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии в венгерском Жамбеке.
«Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего конфликт между Европой и Россией станет возможным в 2030 году», — сказал министр, которого цитирует агентство MTI.
Он отметил, что на кону будет вопрос, удастся ли избежать полного уничтожения всего европейского континента. Глава МИД обратился к венгерским избирателям с призывом прийти на парламентские выборы в Венгрии, которые намечены на 2026 год.
Сийярто добавил, что граждане не должны допустить, чтобы население страны и последующие поколения жили в условиях боевых действий в середине XXI века.
Напомним, в начале октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал, что ЕС движется в сторону военного конфликта, после которого европейские военные вернутся домой в гробах. По его словам, это осознают всё больше стран, в числе которых есть Венгрия. 29 ноября Орбан заявил, что переговоры между Россией и Европой на высоком уровне следует начать как можно скорее.