Сийярто: Европа готовится к вооружённому конфликту с Россией

Напомним, в начале октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал, что ЕС движется в сторону военного конфликта, после которого европейские военные вернутся домой в гробах. По его словам, это осознают всё больше стран, в числе которых есть Венгрия. 29 ноября Орбан заявил, что переговоры между Россией и Европой на высоком уровне следует начать как можно скорее.