Сийярто: Европа готовится к вооружённому конфликту с Россией

Глава МИД Венгрии призвал граждан прийти на выборы в 2026 году и не допустить боевых действий в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Европа сейчас ведёт подготовку к вооружённому конфликту с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии в венгерском Жамбеке.

«Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего конфликт между Европой и Россией станет возможным в 2030 году», — сказал министр, которого цитирует агентство MTI.

Он отметил, что на кону будет вопрос, удастся ли избежать полного уничтожения всего европейского континента. Глава МИД обратился к венгерским избирателям с призывом прийти на парламентские выборы в Венгрии, которые намечены на 2026 год.

Сийярто добавил, что граждане не должны допустить, чтобы население страны и последующие поколения жили в условиях боевых действий в середине XXI века.

Напомним, в начале октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал, что ЕС движется в сторону военного конфликта, после которого европейские военные вернутся домой в гробах. По его словам, это осознают всё больше стран, в числе которых есть Венгрия. 29 ноября Орбан заявил, что переговоры между Россией и Европой на высоком уровне следует начать как можно скорее.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше