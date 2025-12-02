На Украине рассказали о тяжелых последствиях провала мирных переговоров

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «Новини.LIVE» высказал мнение, что вооруженный конфликт может принять затяжной характер.
По его оценке, в случае, если сторонам не удастся согласовать взаимоприемлемые мирные условия, противостояние рискует продлиться многие годы с ухудшением общей ситуации.
Кулеба также подчеркнул важность объективной оценки текущего состояния дел, призвав открыто признавать, что украинская армия на данном этапе не обладает достаточной мощью для сдерживания российских сил на всех участках фронта.
Ранее была раскрыта подготовка Украины к двум сценариям развития конфликта.
