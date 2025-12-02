Ричмонд
Казахстан и Евросоюз обсудят упрощение визового режима

Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета сотрудничества «Казахстан — Европейский союз» — сегодня в Брюсселе стороны должны обсудить упрощение визового режима, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

Особый акцент был сделан на расширении межчеловеческих контактов. Стороны приветствовали намеченное на 2 декабря в Брюсселе начало переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии.

«Данный шаг станет значительным вкладом в укрепление гуманитарных связей, расширение возможностей для студентов, ученых и профессионалов, а также повышение мобильности граждан», — говорится в сообщении.

Кошербаев и Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.

