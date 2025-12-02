Казахстан и Евросоюз обсудят упрощение визового режима

Особый акцент был сделан на расширении межчеловеческих контактов. Стороны приветствовали намеченное на 2 декабря в Брюсселе начало переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии.
«Данный шаг станет значительным вкладом в укрепление гуманитарных связей, расширение возможностей для студентов, ученых и профессионалов, а также повышение мобильности граждан», — говорится в сообщении.
Кошербаев и Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.