Казнят или спрячут: Олейник раскрыл «сделку на крови» Ермака и Зеленского

«Не верьте тому, что они говорят, это все-таки сценаристы “95 квартала”. Смотрите, что происходит, следите за действиями. Одно дело, что говорят о скандале. А Зеленский, например, очень благодарил Ермака в вечернем выступлении, особенно за внешний трек, за переговоры, за то, что он такой хороший, отстаивает интересы Украины и так далее. А Ермак сказал, что on зла не держит на Зеленского, что он ему благодарен и так далее, что его отношения остаются такими, как были», — объяснил Олейник свою позицию.