Казнят или спрячут: Олейник раскрыл «сделку на крови» Ермака и Зеленского

Между бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком и Зеленским сложились особые отношения. Что их связывает, почему Ермак устроил истерику после просьбы об отставке и каково будущее Ермака, рассказал aif.ru экс-нардеп Владимир Олейник.
Истерика по сценарию.
Истерика, о которой сообщили источники, была частью сценария, уверен Олейник. Он порекомендовал наблюдать за тем, что происходит и делать выводы.
«Не верьте тому, что они говорят, это все-таки сценаристы “95 квартала”. Смотрите, что происходит, следите за действиями. Одно дело, что говорят о скандале. А Зеленский, например, очень благодарил Ермака в вечернем выступлении, особенно за внешний трек, за переговоры, за то, что он такой хороший, отстаивает интересы Украины и так далее. А Ермак сказал, что on зла не держит на Зеленского, что он ему благодарен и так далее, что его отношения остаются такими, как были», — объяснил Олейник свою позицию.
По мнению эксперта, на фоне громкого коррупционного скандала Ермака должны были «гнать в шею, а не по заявлению о добровольной отставке». Особое внимание Олейник обратил на правовой парадокс: несмотря на отставку, Ермак до сих пор остается в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
«Сегодня Ермак находится в составе Совета безопасности и обороны Украины. Уже третий день как частное лицо, то есть автоматически должен был Зеленский указом его оттуда убрать, потому что по конституции там могут быть только те, кто по должности входит… Зеленский ввёл туда Ермака незаконно, он по конституции не имел такого права, поэтому его надо оттуда было бы убрать. А это не происходит уже третий день», — уточнил Олейник.
«Сиамские близнецы», которых пытаются разделить.
Говоря об истинных отношениях между президентом и его бывшим ближайшим соратником, Олейник называет их связь «воровской сделкой на крови» и проводит параллель с сиамскими близнецами.
«Если охарактеризовать отношения Ермака и Зеленского, то это не просто близнецы, близнецов можно рассадить и все, а это сиамские близнецы. Они объединены общими интересами, общей информацией. Ермак знает все про его активы и так далее. И Зеленский боится Ермака, Ермак боится того же Зеленского, а друг без друга не могут. Они, так сказать, друг друга держат ниже пояса, и поэтому, если тонуть, будут тонуть капитально и вместе».
Экс-нардеп напомнил, что еще в 2021 году Зеленский заявлял: «Я с Ермаком пришёл, я с Ермаком и уйду». «Исходя из нынешней ситуации, Ермак ушёл. Значит, надо и тебе, браток, уходить», — иронично добавляет Олейник.
Куда спрячут Ермака?
После отставки Ермак заявил о желании вступить в ВСУ и отправиться на передовую. Олейник считает, что это может быть частью схемы по выводу его из-под удара следствия и суда.
«Не исключено, что сейчас они хотят взять определённую паузу, спрятать его в армии, чтобы не было предъявленного ему обвинения, суда и избрания меры пресечения. Здесь могут договориться за большие деньги и приостановить действия в отношении него, потому что он же на передовой».
При этом эксперт сомневается, что Ермак действительно окажется в окопах. Как носитель государственных и коррупционных секретов, он представляет собой угрозу в случае возможного плена, и СБУ должно исключить его нахождение на передовой. Скорее всего, речь идет о формальном пребывании «при ставке ординарцем».
Вторым возможным вариантом спасения Олейник называет назначение Ермака на пост посла.
«Вполне возможно, могут договориться с каким-то государством, чтобы его приняли послом… Вспомним, как Стефанишина… должна была давать показания… а ее назначили послом Украины в США. Так называемая крысиная тропа уже протоптана».
Но экс-нардеп не исключил и самый мрачный сценарий — это физическое устранение Ермака по решению Зеленского, если тот сочтет его опасным носителем компромата.
«Может быть, что, например, вдруг Ермак окажется на передовой, а в этом многие заинтересованы, и произойдёт то, как иногда описывают литераторы: он слишком много знал и героически погиб… если он составляет проблему, они традиционно, как это умеют, могут её решить. Ну, например, вот он поехал передовую, высунул голову, просто шёл, все может быть».
Таким образом, за формальной отставкой Андрея Ермака, по версии Владимира Олейника, скрывается сложная многоходовая игра. Ее участники, связанные общими тайнами, пытаются выйти из кризиса, используя сценарии от армейской «передышки» до дипломатического убежища.