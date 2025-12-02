Краевой министр возглавил рабочую группу Госсовета РФ

В Москве прошло заседание Государственного совета РФ. Главу Минспорта Пермского края Татьяну Чеснокову утвердили на посту руководителя рабочей группы по развитию профессионального спорта направления «Физическая культура и спорт».
В ее основные обязанности войдет совершенствование нормативной правовой базы, повышение зрелищности и посещаемости профессиональных спортивных мероприятий, уровня потребления контента и коммерческой эффективности. От Татьяны Чесноковой также ждут развитие института спонсорства, сокращение объемов поддержки профессиональных спортивных организаций из средств бюджетов всех уровней на уровне России.
Ей предстоит взаимодействовать с организаторами азартных игр, принимать активное участие в организации подготовки и повышения квалификации кадров.
В Госсовете РФ по спорту также начнут работу комиссии по развитию массовой, студенческой, детско-юношеской спортивной индустрии и предпринимательства.