В Белом доме сообщили, что Уиткофф вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф уже вылетел в Москву, где встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
— Сейчас специальный посланник Уиткофф направляется в Россию, — сказала она журналистам, передает РИА Новости.
Владимир Путин и Стивен Уиткофф встретятся в Москве во вторник, 2 декабря, во второй половине дня. Об этом сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Отдельно он отметил, что РФ заинтересована в успехе переговоров вокруг конфликта на Украине, поэтому не собирается вести их «в мегафонном режиме» через СМИ.
По информации агентства France Press, которое сослалось на неназванного американского чиновника, Уиткофф полетит в Москву 1 декабря, а с Владимиром Путиным он встретится 2 декабря. Последнюю дату подтвердил Песков.
Российский лидер на прошлой неделе отметил, что, как именно пройдет переговорный процесс, определит президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. В переговорную группу от РФ войдут глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.