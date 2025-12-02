Российские военнослужащие эвакуировали семь жителей из Волчанска

Военнослужащие российской группировки «Север» эвакуировали семерых мирных жителей из освобождённого Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, бойцы 128-й мотострелковой бригады обнаружили жителей, которые длительное время выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ. Во время эвакуации украинские формирования применили по колонне ударные беспилотники и миномёты. В результате две женщины получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь.
После выхода в безопасный район людей вывезли автомобильным транспортом в тыл, где им предоставили места отдыха и горячее питание. Из опубликованных Минобороны видеоматериалов следует, что эвакуированы были семь человек, включая двух женщин. Позднее их разместили в доме милосердия в Белгороде.
Ранее президент Владимир Путин получил доклад об освобождении Волчанска во время посещения пункта управления Объединённой группировки войск 30 ноября.