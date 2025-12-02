Ричмонд
Таиланд обратился к Индии с просьбой о поддержке вступления в БРИКС

МИД Таиланда сообщил, что в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сихасака Пхуангкеткеу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром таиландская сторона обратилась с официальной просьбой о поддержке присоединения к БРИКС. Запрос был сделан в контексте предстоящего председательства Индии в объединении в 2026 году.

Источник: Life.ru

На переговорах также обсуждались актуальные геополитические вызовы и вопросы двустороннего сотрудничества. Таиланд подтвердил готовность укреплять партнёрство с Индией в различных многосторонних форматах, подчеркнув стремление к углублению региональной интеграции.

А в сентября сообщалось, что заявку на вступление в БРИКС подала Палестина. Однако, по словам палестинского посла в России Абдельхафиза Нофаля, пока ответа на эту инициативу не последовало.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

