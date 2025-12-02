Ричмонд
В Днепропетровской области взрывами повреждена газовая инфраструктура

По информации источников, на поврежденном объекте начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области в результате взрывов получила повреждения газовая инфраструктура, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, после взрывов начался пожар на объекте газовой инфраструктуры в окрестностях населенного пункта Приорельское.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в районе Приорельского прогремели накануне вечером на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о повреждении в результате взрывов инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области.