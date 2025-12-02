«СВ»: деморализованные солдаты ВСУ отступают после потери Волчанска

«Деморализованные» украинские военные после освобождения российскими бойцами Волчанска в Харьковской области стали отступать, неся потери, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Отмечается, что после перехода города под контроль ВС РФ бои перешли на прилегающие населенные пункты и лесные массивы и что российские авиация и тяжелые огнеметные системы продолжают наносить поражение позициям ВСУ.
Минобороны России сообщило об освобождении Волчанска накануне, 1 декабря. Глава министерства Андрей Белоусов назвал это серьезным шагом к победе, подчеркнув, что взятие города создает условия для продвижения российских подразделений.
