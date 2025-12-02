Ричмонд
Лукашенко рассчитывает на реализацию совместных проектов с Лаосом

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко от всех белорусов и себя лично поздравил лаосского коллегу Тхонглуна Сисулита и жителей этой страны с 50-й годовщиной провозглашения Республики, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам белорусского лидера, Лаос достиг успехов в построении крепкого государства. Страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, содействует миру и безопасности в регионе и мире, а также занимает достойное место на международной арене, отметил он.

Как подчеркнул Лукашенко, отношения между Минском и Вьентьяном показывают позитивную динамику. По мнению президента, эта динамика отражает заинтересованность двух стран в углублении сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной отраслях.

При этом белорусский лидер считает, что у двух стран есть необходимые межгосударственные инструменты и договоренности для реализации экономического потенциала партнерства.

«Надеюсь, в скором времени мы выйдем на совместные проекты по модернизации промышленности, обеспечению продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, а также в других сферах, которые имеют принципиальное значение для наших стран», — сказал Лукашенко.

Глава белорусского государства также признался, что будет рад приветствовать президента Лаоса в столице Беларуси с официальным визитом для обсуждения приоритетных вопросов сотрудничества, а также региональных и международных проблем.

Лукашенко пожелал Сисулиту здоровья и энергии для осуществления всех планов и инициатив, а народу Лаоса — мира и прогресса.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
