Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА ВСУ над девятью регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации за ночь уничтожили сорок пять украинских беспилотных аппаратов самолетного типа.
Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, перехваты осуществлялись над рядом регионов страны, а также над акваторией Черного моря.
Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью, где уничтожили четырнадцать единиц, и над Краснодарским краем, где сбили восемь. Над Республикой Крым и Волгоградской областью перехватили шесть и пять БПЛА соответственно.
Также удары были отражены над территориями Чеченской Республики — 4, Ростовской — 2, Орловской, Липецкой и Тверской областей по одному БПЛА. Три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что в оперштабе Краснодарского края сообщили о том, что в результате атаки БПЛА в ночь на 1 декабря повреждения получили 19 домов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.