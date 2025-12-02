Ричмонд
Котенок: бойцы РФ взяли под контроль южную часть Софиевки под Дружковкой

По данным военкора, российские военные продвигаются в районе Вольного и Дорожного.

Источник: Аргументы и факты

Российские штурмовики взяли под контроль южную часть села Софиевка под Дружковкой, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Подразделения ГрВ “Центр” продолжают наступление в районе севернее и северо-западнее Октябрьского (Шахово) и в Артемовке (Софиевке)… Южная часть Артемовки полностью перешла под контроль наших штурмовых групп», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российские военные успешно отразили ряд контратак ВСУ в окрестностях Шахова.

Котенок сообщил также о продвижении подразделений РФ к юго-востоку от села Вольное и к югу от поселка Дорожное.

Ранее сообщалось о занятии российскими бойцами позиций на севере и юге Софиевки.