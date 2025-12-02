Котенок: бойцы РФ взяли под контроль южную часть Софиевки под Дружковкой

Российские штурмовики взяли под контроль южную часть села Софиевка под Дружковкой, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Подразделения ГрВ “Центр” продолжают наступление в районе севернее и северо-западнее Октябрьского (Шахово) и в Артемовке (Софиевке)… Южная часть Артемовки полностью перешла под контроль наших штурмовых групп», — написал он.
Согласно сведениям военкора, российские военные успешно отразили ряд контратак ВСУ в окрестностях Шахова.
Котенок сообщил также о продвижении подразделений РФ к юго-востоку от села Вольное и к югу от поселка Дорожное.
Ранее сообщалось о занятии российскими бойцами позиций на севере и юге Софиевки.