Выяснилось, что военные США превратили биржу и крипторынок в источник дохода

В США фиксируют всплеск инвестиционной активности среди военнослужащих. По данным The Wall Street Journal, на фоне роста курсов акций и криптовалют армейская среда фактически превратилась в крупный «инвестиционный клуб», где молодые военные стремятся заработать на цифровых активах и технологических компаниях.
Издание отмечает, что рядом с военными базами парковки заполняются новыми Porsche и Humvee, а сами военнослужащие активно торгуют малоизвестными криптовалютами. В этой среде появились и собственные инфлюенсеры, которые рассказывают подписчикам, как заработать на бирже.
WSJ приводят историю капитана Космических сил Гордона Маккало. Военный инженер признал, что даже находясь в воздухе, следит за колебаниями рынка, а сослуживцы оперативно пересылают новости о скачках акций. Один из таких случаев произошёл, когда в общем чате появилась информация о резком росте стоимости бумаг Google. Сам Маккало делает ставку на компании атомной энергетики, полагая, что рост центров обработки данных на базе искусственного интеллекта повысит спрос на электроэнергию. С весны стоимость некоторых его активов удвоилась, хотя он признаёт, что не понимает, почему рост продолжается.
Несмотря на отдельные периоды нестабильности, рынок с апреля демонстрировал общее повышение. Это напрямую отразилось на доходах военных инвесторов. Анализ данных налоговой службы США показал: восемь из 25 округов с наибольшим числом деклараций, связанных с криптовалютными операциями в 2020 году, располагались рядом с военными базами. В 2021 году таких округов стало уже 11. В районах баз Холломан, Люк и Ванденберг доля налогоплательщиков, указавших криптооперации, достигала 16−19%, тогда как по стране этот показатель составлял лишь 4,1%. Рост цены биткоина, увеличившейся в 2020 году почти в четыре раза, частично был подпитан именно этими деньгами.
После обвала крипторынка в 2022 году число подобных деклараций упало, однако поколение молодых военных уже втянулось в биржевую игру. WSJ приводит пример старшины береговой охраны Брайсона Сондерса. Он начал инвестировать в 2021 году, вдохновившись историями сослуживцев о лёгких заработках. Покупал Dogecoin, биткоин, «мем-акции» и другие высокорисковые активы. Получал прибыль, в том числе на акциях Tesla, но однажды потерял более $10 тыс. за день. Сейчас он переключился на индексные фонды и зарабатывает пятизначные суммы как инфлюенсер, публикуя советы о финансах.
WSJ объясняет феномен сочетанием нескольких факторов: молодостью большинства служащих, их склонностью к риску, наличием свободного времени и стабильным доходом. Обсуждать личные финансы в армии не считается чем-то неприемлемым, поскольку все получают фиксированное жалованье, зависящее от звания. При этом Вооружённые силы обеспечивают пенсию после 20 лет службы, но не предлагают зарплат, сравнимых с гражданскими высокими доходами, что подталкивает военных искать дополнительные источники заработка.
