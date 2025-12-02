Выяснилось, что военные США превратили биржу и крипторынок в источник дохода

Несмотря на отдельные периоды нестабильности, рынок с апреля демонстрировал общее повышение. Это напрямую отразилось на доходах военных инвесторов. Анализ данных налоговой службы США показал: восемь из 25 округов с наибольшим числом деклараций, связанных с криптовалютными операциями в 2020 году, располагались рядом с военными базами. В 2021 году таких округов стало уже 11. В районах баз Холломан, Люк и Ванденберг доля налогоплательщиков, указавших криптооперации, достигала 16−19%, тогда как по стране этот показатель составлял лишь 4,1%. Рост цены биткоина, увеличившейся в 2020 году почти в четыре раза, частично был подпитан именно этими деньгами.