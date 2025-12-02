В Узбекистане все услуги для предпринимателей предлагают объединить в одном месте

«На презентации было предложено создать центры “Бизнес хамрох”, которые объединят в одном месте все государственные и частные услуги для предпринимателей. Согласно озвученному плану, в центрах, которые будут созданы при Торгово-промышленной палате, все государственные и частные услуги будут предоставляться в одном месте по принципу “единого окна” через одну электронную платформу», — говорится в сообщении.