ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Узбекистане все услуги для предпринимателей предлагают объединить в одном месте. Об этом шла речь в ходе представленной президенту Узбекистана презентации по повышению экспортного потенциала и упрощению доступа предпринимателей к госуслугам, сообщает пресс-служба главы республики.
Как отмечалось, в настоящее время 81 государственный орган предоставляет предпринимателям 739 видов услуг. Однако из-за того, что 576 из них оказывают разрозненно, представители бизнес-сообщества вынуждены собирать документы и ходить по различным ведомствам. Так, чтобы запустить производство мясной продукции необходимо пройти 17 процедур и обратиться в 10 учреждений.
При этом отсутствует единая сервисная площадка, оказывающая консалтинговые услуги по бухгалтерии, налогообложению, экспорту и сертификации. Такие услуги можно интегрировать с банками, страховыми компаниями, биржей, брокерами и логистическими операторами, а также с программами по бизнес-обучению и тренингами.
«На презентации было предложено создать центры “Бизнес хамрох”, которые объединят в одном месте все государственные и частные услуги для предпринимателей. Согласно озвученному плану, в центрах, которые будут созданы при Торгово-промышленной палате, все государственные и частные услуги будут предоставляться в одном месте по принципу “единого окна” через одну электронную платформу», — говорится в сообщении.
Также организуют круглосуточный «колл-центр» для обработки обращений предпринимателей.
Президент подчеркнул, что центр должен охватить весь комплекс содействия бизнесу — от создания субъекта предпринимательства и организации его деятельности до продажи готовой продукции и экспорта. Глава республики одобрил данное предложение и дал соответствующие поручения ответственным лицам.
Как известно, Узбекистан намерен увеличить объем экспорта до $45 млрд к 2030 году. Для этого необходимо выходить на новые высокомаржинальные рынки, не ограничиваясь традиционными.
Глубокий анализ ключевых потребительских сегментов и востребованных товаров на внешних рынках выявил большие резервы и возможности республики для дальнейшего увеличения экспорта в таких сферах, как стройматериалы, легкая промышленность, электротехника, пищевая промышленность, бытовая химия, машиностроение и металлургия.
«В связи с этим на презентации было отмечено, что необходимо наладить льготную торговлю и активизировать торгово-экономические отношения со странами, являющихся перспективными рынками, расширять инфраструктуру и пропускную способность пунктов пограничного пропуска пропорционально росту объемов экспорта и импорта», — говорится в сообщении.
Мирзиёеву представили информацию о позиции отечественных товаров на внешних рынках, востребованных видах продукции, реализуемых с зарубежными партнерами совместных проектах, а также работе по диверсификации экспорта. Руководитель страны поручил обеспечить полное использование имеющегося потенциала, открыть новые рынки и упростить механизмы внешней торговли.