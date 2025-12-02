Лукашенко 2−3 декабря совершит официальный визит в Алжир

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом.