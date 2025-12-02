Ричмонд
Лукашенко 2−3 декабря совершит официальный визит в Алжир

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2—3 декабря совершит официальный визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений между двумя странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом.

Визит главы государства предваряла обширная деловая программа — в Алжире состоялся совместный бизнес-форум, прошли переговоры на уровне министров, руководства предприятий и компаний.

По итогам переговоров лидеров стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.

