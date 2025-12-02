Ричмонд
Кулеба заявил, что без мирной сделки с Россией конфликт продлится много лет

Экс-министр иностранных дел Украины предупредил, что отсутствие договорённостей с Москвой приведёт к затяжному конфликту.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при отсутствии согласованной мирной сделки с Россией конфликт станет долгим и тяжёлым испытанием для Киева. Об этом он сказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».

По словам Кулебы, если не будет достигнуто договорённости о сделке, которая всем понравится, то конфликт продлится ещё много лет, и всё станет хуже.

Он призвал откровенно признать состояние украинской армии. «Мы с вами должны признать, что мы ещё недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву там, где хочется», — добавил экс-министр.

В конце ноября США представили проект инициативы по урегулированию ситуации, а европейские участники предложили к нему ряд поправок. План, по данным зарубежных СМИ, предусматривает вопросы статуса территорий, численности ВСУ, ограничений на размещение иностранного вооружения и других параметров.

Как сообщалось ранее, администрация Дональда Трампа «очень оптимистично» оценивает перспективы достижения сделки с Украиной.

