Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой»

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить суровые меры в отношении Гондураса, если там не завершат процесс подсчета голосов на президентских выборах.
«Похоже, что в Гондурасе пытаются изменить результаты президентских выборов. Если это действительно так, то их ждет суровое наказание!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, избирательная комиссия Гондураса неожиданно прекратила подсчет голосов.
«Это крайне важно, чтобы комиссия завершила подсчет голосов. Необходимо учесть голоса сотен тысяч граждан. Демократия должна победить», — подчеркнул Трамп.
На выборах 30 ноября в Гондурасе избиратели определяли президента, состав конгресса и около 300 региональных руководителей на ближайшие четыре года. До полудня в столице страны Тегусигальпа проголосовали три основных кандидата на пост президента.
Эти выборы в Гондурасе стали первыми после победы левых сил в 2021 году, когда партия Libre прервала 150-летнее доминирование двух традиционных правоцентристских партий: «Национальной» и «Либеральной».