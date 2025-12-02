Мадуро объявил состав нового политбюро правящей в Венесуэле партии PSUV

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил список членов нового политбюро Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), которая является правящей в республике. Об этом он заявил на митинге.
«Хочу объявить политбюро, которое возглавляет национальное руководство вместе со мной и которое будет придавать форму и скорость новому процессу, который мы переживаем», — сказал глава государства.
В этот орган вошли 12 человек. Генсеком PSUV остался венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. Его заместителем будет Хорхе Родригес, который также возглавит новый секретариат пропаганды.
Также в состав политбюро были включены Эктор Родригес, Наум Фернандес, Педро Инфанте, Франсиско Амелиач, Силия Флорес, Габриела Хименес, Таня Диас, Дельси Родригес, Кармен Мелендес и Гресия Колменарес.
Мадуро подчеркнул, что каждому из них уже отведена определенная задача. Президент призвал поддержать новый состав политбюро. Он добавил, что указанный орган должен ускорить внутренние преобразования в PSUV и обеспечить связь партии с уличными комитетами, число которых в Венесуэле составляет 237 тысяч.
Напомним, 30 ноября телеканал CNN сообщил, что Николас Мадуро якобы выразил готовность сложить свои полномочия, но не ранее чем через полтора года. Журналисты также утверждают, что президент Венесуэлы и его окружение будто бы установили контакт с властями США через различные каналы коммуникации.