Царев: бойцы РФ подбираются к окраинам Варваровки под Гуляйполем

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения подходят к окраинам села Варваровка под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Наши подбираются к южным окраинам Варваровки», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также, что российские бойцы закрепляются на юго-востоке Гуляйполя. Кроме того, согласно сведениям Царева, военнослужащие РФ заходят в северную часть города.
Ранее командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о закреплении российских военных на окраине Гуляйполя и ведении ими уличных боев на территории города.
