Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: бойцы РФ подбираются к окраинам Варваровки под Гуляйполем

По информации экс-депутата Рады, российские военные закрепляются на юго-востоке Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения подходят к окраинам села Варваровка под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Наши подбираются к южным окраинам Варваровки», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также, что российские бойцы закрепляются на юго-востоке Гуляйполя. Кроме того, согласно сведениям Царева, военнослужащие РФ заходят в северную часть города.

Ранее командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о закреплении российских военных на окраине Гуляйполя и ведении ими уличных боев на территории города.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше