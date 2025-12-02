В ходе специальной операции в Харьковской области была нейтрализована украинская диверсионно-разведывательная группа.
Как сообщили российские силовые структуры РИА Новости, её ликвидация произошла в лесном массиве западнее населённого пункта Лиман, где боевики занимались минированием территории.
Среди уничтоженных членов группы находился офицер Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ обнаружили американские жетоны у ликвидированных наемников в ДНР.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.