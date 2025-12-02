Ричмонд
Над регионами России сбили 45 БПЛА. Военная операция, день 1378-й

Над регионами России ночью уничтожили 45 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. В Орловской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах ТЭК. Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению долгосрочного мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако в НАТО считают, что завершения боевых действий на Украине «пока не предвидится». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:03 ?Группировка ВСУ в Константиновке фактически находится в огневом мешке, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

8:58 Победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту» Дмитрий Аленичев и восьмикратный чемпион России по футболу вместе с московским «Спартаком» Андрей Тихонов включены в базу украинского ресурса «Миротворец», пишет ТАСС.

8:52 В Болграде Одесской области Украины произошли взрывы, начались перебои с электроснабжением, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

8:44 Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала на Украине прилетел из Франции в Ирландию, пишет «Страна.ua».

8:37 В результате падения БПЛА в Себежском районе Псковской области незначительные повреждения получили хозяйственное строение и остекление в двух домах, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Мах.

Раненых нет, эвакуация не потребовалась, добавил он.

8:24 ❗️~Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд~, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России, пишет Financial Times.

8:22 Вашингтон после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может оказать давление на Киев, чтобы Украина пошла на уступки Москве, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

8:20 Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» распространили агитационные листовки над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны РФ.

«Работа проводится на фоне ухудшения положения украинских подразделений, оказавшихся под угрозой охвата. В листовках подчеркивается отсутствие перспектив дальнейшего сопротивления», — отметили в ведомстве.

8:18 ⚡️Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетит в Россию 2 декабря, этот визит станет шестым по счету в текущем году.

Предполагается, что Владимир Путин встретится с ним во второй половине дня. По информации ТАСС, самолет с Уиткоффом на борту уже покинул воздушное пространство США.

8:14 Над южной частью Псковской области нейтрализован БПЛА, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Мах.

8:12 ? ЕС на текущей неделе представит юридические предложения по финансированию Украины для удовлетворения ее финансовых потребностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

8:10 Украинский конфликт может «продлиться еще много лет», если вовремя не заключить соответствующее соглашение, считает экс-руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Все останется как есть или станет еще хуже», — цитирует его издание «Новости. Live».

8:07 ~Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму $2,6 млрд~, пишет Financial Times.

По информации издания, Киев пытается подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также сдержать рост долга в случае, если конфликт затянется.

8:06 Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому Вашингтоном плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

8:05 ❗️Завершение боевых действий на Украине «пока не предвидится», заявил замкомандующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер.

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — сказал он в интервью Welt.

8:04 Владимир Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.

8:03 ~Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению долгосрочного мира~, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

8:02 ⚡️В Ливенском районе Орловской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — отметил он в Telegram-канале.

8:01 ?Над регионами России ночью уничтожили 45 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 14 БПЛА, над Краснодарским краем — восемь, над Крымом — шесть, над Волгоградской областью — пять, над Чечней — четыре, над Ростовской областью — два, над Орловский, Липецкой и Тверской — по одному, над Черным морем — три.

8:00 Сегодня 1378-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

