Над регионами России сбили 45 БПЛА. Военная операция, день 1378-й

Над регионами России ночью уничтожили 45 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. В Орловской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах ТЭК. Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению долгосрочного мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако в НАТО считают, что завершения боевых действий на Украине «пока не предвидится». «Газета.Ru» ведет хронику событий.