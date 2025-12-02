Трамп: Гондурас ждёт «адская расплата» за остановку подсчёта голосов

«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!» — подчеркнул он.
По утверждению американского президента, Национальный избирательный совет Гондураса внезапно остановил обработку бюллетеней в полночь 30 ноября. Трамп отметил, что голоса сотен тысяч граждан остались не учтены, и потребовал довести процедуру до конца.
Ранее Трамп объявил о решении помиловать экс-главу Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывающего 45-летний срок за связь с наркокартелями. Глава Белого дома указал, что с бывшим гондурасским лидером, по мнению многих уважаемых им людей, обошлись излишне жёстко и несправедливо. Трамп также подчеркнул, что Гондурас движется к политическому и финансовому процветанию.
