Трамп: Гондурас ждёт «адская расплата» за остановку подсчёта голосов

Ранее Трамп объявил о решении помиловать экс-главу Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывающего 45-летний срок за связь с наркокартелями. Глава Белого дома указал, что с бывшим гондурасским лидером, по мнению многих уважаемых им людей, обошлись излишне жёстко и несправедливо. Трамп также подчеркнул, что Гондурас движется к политическому и финансовому процветанию.