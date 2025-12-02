Ричмонд
Трамп: Гондурас ждёт «адская расплата» за остановку подсчёта голосов

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал Гондурасу суровые последствия, если избирательная комиссия страны не завершит подсчёт бюллетеней на президентских выборах. Американский лидер обвинил гондурасские власти в попытке манипулировать итогами голосования. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!» — подчеркнул он.

По утверждению американского президента, Национальный избирательный совет Гондураса внезапно остановил обработку бюллетеней в полночь 30 ноября. Трамп отметил, что голоса сотен тысяч граждан остались не учтены, и потребовал довести процедуру до конца.

Ранее Трамп объявил о решении помиловать экс-главу Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывающего 45-летний срок за связь с наркокартелями. Глава Белого дома указал, что с бывшим гондурасским лидером, по мнению многих уважаемых им людей, обошлись излишне жёстко и несправедливо. Трамп также подчеркнул, что Гондурас движется к политическому и финансовому процветанию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

