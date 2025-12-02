По данным источников, уничтожение иностранной группы наёмников стало результатом точно спланированной воздушной атаки, поддержанной огнём артиллерии и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепёк». Такая комбинация позволила нанести значительный урон боевикам, активно сопротивлявшимся продвижению российских частей.
ВСУ активно вербуют иностранных наёмников. Особенно широко распространено привлечение добровольцев из Польши, США, Грузии и ряда других западных стран.
Ранее Киев стянул в Сумскую область даже женские подразделения, но они быстро понесли там огромные потери. Украинских военнослужащих стало больше, но и Российская армия в ответ стала чаще бить по их скоплениям истребителями.
