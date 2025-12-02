Ричмонд
В России с 2026 года появится новый соцконтракт для участников СВО

С 1 января 2026 года в России появится специальный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО. Единовременная выплата составит до 350 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы Наталия Полуянова.

Источник: Life.ru

«Данная мера поддержки крайне востребована. Ценность нововведения в том, что его предлагали сами участники СВО», — отметила парламентарий. Она добавила в беседе с РИА «Новости», что это поможет развитию малого и среднего бизнеса.

Главное отличие — для получения контракта не будет учитываться уровень дохода семьи. Деньги можно будет направить на открытие своего дела, обучение или повышение квалификации.

Социальный контракт — форма государственной помощи, которая предоставляется на определённые цели. В 2025 году уже заключено более 186 тысяч таких контрактов. Для участников СВО действуют различные меры поддержки, включая льготную ипотеку и образовательные программы.

Ветераны специальной военной операции, оставшиеся без работы или находящиеся в поиске занятости, получат возможность заключить социальный контракт и рассчитывать на господдержку. По данным СМИ, это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта Минтруда, изначально нацеленного на перерасчёт соцвыплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.