Коломойский* может лишиться виллы в элитном пригороде Тель-Авива: почему это решается в Лондоне

Власти Израиля могут изъять виллу в элитном пригороде Тель-Авива у семьи украинского олигарха Игоря Коломойского*. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что по документам дорогой недвижимостью в равных долях, по ¼, владеют сам олигарх, его жена и двое детей пары.
Лишиться виллы семья может после решения высокого суда Англии, который обязал Коломойского* выплатить финучреждению значительную сумму.
Росимущество выставило на торги активы, которыми ранее владел украинский бизнесмен Игорь Коломойский*. Речь идет о двух компаниях в Адыгее, начальную стоимость которых оценили почти в 4 млрд рублей.
* Физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ.