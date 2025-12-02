Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коломойский* может лишиться виллы в элитном пригороде Тель-Авива: почему это решается в Лондоне

РИАН: В Израиле могут изъять виллу семьи Коломойского* в пригороде Тель-Авива.

Источник: Комсомольская правда

Власти Израиля могут изъять виллу в элитном пригороде Тель-Авива у семьи украинского олигарха Игоря Коломойского*. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что по документам дорогой недвижимостью в равных долях, по ¼, владеют сам олигарх, его жена и двое детей пары.

Лишиться виллы семья может после решения высокого суда Англии, который обязал Коломойского* выплатить финучреждению значительную сумму.

Росимущество выставило на торги активы, которыми ранее владел украинский бизнесмен Игорь Коломойский*. Речь идет о двух компаниях в Адыгее, начальную стоимость которых оценили почти в 4 млрд рублей.

* Физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ.