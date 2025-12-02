Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко летит с официальным двухдневным визитом в Алжир

Лукашенко совершит официальный визит в Алжир 2 — 3 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко летит с официальным двухдневным визитом в Алжир. Подробности рассказали в телеграм-канале «Пул Первого».

«Александр Лукашенко 2−3 декабря совершит официальный визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений между двумя странами», — уточнили в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что президент Беларуси и президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведет переговоры как в узком, так и в расширенном составах. Акцент будет сделан на углубление торгово-экономического сотрудничества, а также на реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.

Также ожидается, что будут обсуждаться перспективы поставок техники, промышленной кооперации, взаимодействия в нескольких сферах: образовании, медицине, агропромышленном комплексе, гуманитарной сфере.

В телеграм-канале обратили внимание, что визит главы Беларуси предваряла обширная деловая программа. В частности, в Алжире прошел совместный бизнес-форум, состоялись переговоры на уровне министров, руководства предприятий и компаний. По итогам переговоров президентов двух стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.

Ранее Султан Омана принял президента Беларуси Александра Лукашенко дома, но переговоры шли за закрытыми дверями.

Тем временем пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила после инцидента с дроном, что Литва стреляет себе между ног.

Кроме того, белорусы рассмотрели здание райисполкома в Жлобине на купюре в 20 долларов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше