Президент Беларуси Александр Лукашенко летит с официальным двухдневным визитом в Алжир. Подробности рассказали в телеграм-канале «Пул Первого».
«Александр Лукашенко 2−3 декабря совершит официальный визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений между двумя странами», — уточнили в сообщении.
В телеграм-канале добавили, что президент Беларуси и президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведет переговоры как в узком, так и в расширенном составах. Акцент будет сделан на углубление торгово-экономического сотрудничества, а также на реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.
Также ожидается, что будут обсуждаться перспективы поставок техники, промышленной кооперации, взаимодействия в нескольких сферах: образовании, медицине, агропромышленном комплексе, гуманитарной сфере.
В телеграм-канале обратили внимание, что визит главы Беларуси предваряла обширная деловая программа. В частности, в Алжире прошел совместный бизнес-форум, состоялись переговоры на уровне министров, руководства предприятий и компаний. По итогам переговоров президентов двух стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.
