Котенок: российские военные зацепились за окраину Торецкого под Дружковкой

Российским бойцам удалось зацепиться за окраину села Торецкое под Дружковкой, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши группы зацепились за южную окраину Торецкого», — написал он.
Котенок сообщил также о продвижении подразделений РФ параллельно реке Полтавка к востоку от Торецкого и в окрестностях населенных пунктов Вольное и Дорожное.
Кроме того, согласно сведениям военкора, российские военные ведут наступление к северу и северо-западу от Шахова.
Ранее сообщалось о переходе под контроль российских войск южной части села Софиевка под Дружковкой.