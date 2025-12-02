Ричмонд
Котенок: российские военные зацепились за окраину Торецкого под Дружковкой

Военкор сообщил о продвижении подразделений РФ в окрестностях населенных пунктов Вольное и Дорожное.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось зацепиться за окраину села Торецкое под Дружковкой, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши группы зацепились за южную окраину Торецкого», — написал он.

Котенок сообщил также о продвижении подразделений РФ параллельно реке Полтавка к востоку от Торецкого и в окрестностях населенных пунктов Вольное и Дорожное.

Кроме того, согласно сведениям военкора, российские военные ведут наступление к северу и северо-западу от Шахова.

Ранее сообщалось о переходе под контроль российских войск южной части села Софиевка под Дружковкой.