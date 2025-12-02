Ричмонд
Евроцентробанк заблокировал выдачу Украине гигантского кредита на €140 млрд

Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отверг инициативу Еврокомиссии о предоставлении Киеву кредита на огромную сумму в 140 миллиардов евро за счёт замораживания российских активов. Об этом со ссылкой на анонимные источники написала британская газета Financial Times.

Источник: Life.ru

Решение банка обусловлено нарушением мандата ЕЦБ, который запрещает финансирование отдельных стран за счёт резервов третьих государств. Представителей Центробанка беспокоит создание правового прецедента, который может иметь долгосрочные негативные последствия для международной финансовой системы.

Первоначально идея предусматривала предоставление крупного кредита Украине с последующей выплатой из доходов от замороженных российских активов. План поддержали многие европейские лидеры, стремясь таким образом компенсировать дефицит бюджета Украины, вызванный экономическими проблемами. Некоторые члены ЕС, включая правительство Бельгии, открыто выступили против подобной практики, считая, что она создаст опасные юридические прецеденты и повлияет на стабильность банковской системы.

Напомним, ЕС планирует решить судьбу замороженных активов России до 18 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что любые попытки использования доходов от замороженных активов являются воровством. Тем временем премьер Бельгии выставил ЕС три условия для конфискации активов России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

