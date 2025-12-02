Экс-премьер Бангладеш Халеда Зия находится в тяжёлом состоянии в больнице

Халеда Зия возглавляла правительство Бангладеш в 1991—1996 и 2001−2006 годах. В 2007 году её арестовали по делу о коррупции, после чего последовали новые уголовные дела и длительные сроки заключения. В августе 2024 года её освободили на фоне массовых протестов, приведших к отставке премьера Шейх Хасины. В 2005 году Forbes включил Халеду Зию в список самых влиятельных женщин мира.