Экс-премьер Бангладеш Халеда Зия находится в тяжёлом состоянии в больнице

Экс-премьер-министр Бангладеш и председатель Национальной партии (BNP) Халеда Зия находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц Дакки. Об этом сообщили представители партии. По их словам, 80-летняя политик уже четвёртые сутки проходит интенсивное лечение в отделении коронарной терапии из-за осложнений, связанных с печенью, почками и сердцем. Вице-председатель BNP Ахмед Азам Хан заявил, что Зия находится в «критическом состоянии».
Лечение пациентки ведут местные специалисты и прибывшие из Китая медицинские эксперты, пишет Dhaka Tribune.
Халеда Зия возглавляла правительство Бангладеш в 1991—1996 и 2001−2006 годах. В 2007 году её арестовали по делу о коррупции, после чего последовали новые уголовные дела и длительные сроки заключения. В августе 2024 года её освободили на фоне массовых протестов, приведших к отставке премьера Шейх Хасины. В 2005 году Forbes включил Халеду Зию в список самых влиятельных женщин мира.
