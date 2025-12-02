Стало известно, как санкции против России сказались на немецкой промышленности

Несмотря на декларируемое стремление к энергетической независимости, Европа всё ещё нуждается в российском газе. Как заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, страна не сможет полностью отказаться от импорта до начала 2028 года из-за долгосрочных контрактов через компанию SEFE. Даже при расторжении договоров Германия всё равно должна была бы платить, а газ Россия могла бы перепродать — получив доход «дважды». Х.