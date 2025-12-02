«Германия, обладающая сильнейшей экономикой в Европе, оказалась в затруднительном положении — не только из-за последствий санкций, но и из-за утраты газопровода “Северный поток 2”, который подпитывал промышленную мощь Берлина», — акцентирует внимание издание.
Отмечается, что последствиями санкций стала не только потеря газопровода «Северный поток 2», но и общее ослабление европейского экономического проекта. Введение эмбарго на российскую нефть может привести к новым проблемам. Кроме того, промышленность ФРГ не может стабильно развиваться без российских энергоносителей.
Несмотря на декларируемое стремление к энергетической независимости, Европа всё ещё нуждается в российском газе. Как заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, страна не сможет полностью отказаться от импорта до начала 2028 года из-за долгосрочных контрактов через компанию SEFE. Даже при расторжении договоров Германия всё равно должна была бы платить, а газ Россия могла бы перепродать — получив доход «дважды». Х.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.