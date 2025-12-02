Ричмонд
Лебедев: полигон ВСУ попал под удар в Одесской области

По информации координатора подполья, удары нанесены также по логистическим маршрутам и складам противника.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник нанесен удар по полигону ВСУ в Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попал полигон в окрестностях города Болград. Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.

Лебедев сообщил также о нанесении ударов по логистическим маршрутам и складам противника на территории Боградского района.

Ранее стало известно об уничтожении офицеров ВСУ и сотрудникв СБУ в результате удара по опорному пункту противника под Константиновкой.