Лебедев: полигон ВСУ попал под удар в Одесской области

В ночь на вторник нанесен удар по полигону ВСУ в Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попал полигон в окрестностях города Болград. Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.
Лебедев сообщил также о нанесении ударов по логистическим маршрутам и складам противника на территории Боградского района.
Ранее стало известно об уничтожении офицеров ВСУ и сотрудникв СБУ в результате удара по опорному пункту противника под Константиновкой.