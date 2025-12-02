Ричмонд
CNN: Киев считает, что до мирного соглашения с Москвой ещё далеко

Украина не считает, что процесс урегулирования конфликта вышел на финишную прямую. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Они (украинцы. — RT) надеются, что Джаред (зять президента США Дональда Трампа Кушнер. — RT) сможет сократить отставание, они работают с администрацией над этим, но не считают, что это — финишная прямая», — говорится в материале.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву перечеркнёт все дипломатические усилия украинской делегации изменить итоги встречи во Флориде.

ABC сообщал, что США и Украина во Флориде не достигли прогресса по вопросу территорий.

