CNN: Киев считает, что до мирного соглашения с Москвой ещё далеко

«Они (украинцы. — RT) надеются, что Джаред (зять президента США Дональда Трампа Кушнер. — RT) сможет сократить отставание, они работают с администрацией над этим, но не считают, что это — финишная прямая», — говорится в материале.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву перечеркнёт все дипломатические усилия украинской делегации изменить итоги встречи во Флориде.
ABC сообщал, что США и Украина во Флориде не достигли прогресса по вопросу территорий.
