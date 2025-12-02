Лукашенко обратился к президенту ОАЭ, сказав о новых горизонтах сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 2 декабря, от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с национальным праздником — Днем создания федерации и сказал о новых горизонтах сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства уточнил, что под мудрым руководством Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна ОАЭ стали примером технологического новаторства, устойчивого прогресса, гармоничного сочетания традиций с современностью. Он заметил, что стратегический подход смог обеспечить высокий уровень благосостояния граждан, а также заслуженное уважение к стране на международной арене.
Александр Лукашенко подчеркнул, что теплые отношения Беларуси и ОАЭ базируются на принципах доброжелательности и уважения.
— Уверен, что укрепление нашего партнерства, основанное на дружбе и общности целей, будет содействовать открытию новых горизонтов взаимодействия и принесет ощутимые плоды народам обоих государств, — заметил глава Беларуси.
Президент также направил поздравительные послания вице-президента и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму и наследному принцу Абу-Даби, председателю Исполнительного совета Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.
Обращаясь к вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму, Александр Лукашенко уточнил, что плодотворная деятельность, стратегическое видение оказывают содействие раскрытию экономического потенциала страны, росту ее авторитета на международной арене.
Глава Беларуси убежден, что совместными усилиями, взаимной нацеленностью на результат удастся наполнить новым содержанием сотрудничество между странами, а также расширить его практическое измерение, реализовать значимые инициативы в торгово-экономической и инвестиционной сферах на пользу обоих народов.
Александр Лукашенко в поздравлении наследному принцу Абу-Даби, председателю Исполнительного совета Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну напомнил про недавнюю встречу в Минске. И заявил, что она дала новый импульс в углублении отношений между Беларусью и ОАЭ.
— Беларусь полностью нацелена на практическую реализацию всех достигнутых договоренностей и расширение новых направлений сотрудничества, которые соответствуют интересам обоих государств, — заявил президент Беларуси.
