Лукашенко обратился к президенту ОАЭ, сказав о новых горизонтах сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 2 декабря, от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с национальным праздником — Днем создания федерации и сказал о новых горизонтах сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба президента.