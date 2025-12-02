Ричмонд
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн доложил президенту Владимиру Путину, как меняется обстановка в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Непростая ситуация, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему», — сказал он.

О помощи жителям приграничья

Как отметил Хинштейн, в области создали координационный совет, куда вошли инициативные группы из числа самих жителей пострадавших приграничных территорий.

Все проблемные вопросы, прежде чем выносятся обсуждаются вместе с людьми.

Александр Хинштейн
губернатор Курской области

Население продолжает получать сертификаты на новое жилье, а также выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился имущества.

Кроме того, власти предусмотрели повторное право на сертификат для тех граждан, чей новый дом также оказался разрушен, отметил губернатор.

О разминировании территории

В области развернули беспрецедентную по масштабу группировку, в составе которой —инженерные войска, Росгвардия, спасатели МЧС и инженерные формирования Вооруженных сил КНДР.

На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 взрывоопасных предметов было разминировано.

Александр Хинштейн
губернатор Курской области

Начиная с января в приграничные районы стали выезжать комиссии по оценке разрушенных домов, а с февраля в регионе запустили дистанционную оценку. Также проводится строительно-техническая экспертиза соцобъектов и многоквартирных домов.

О восстановлении экономики

Хинштейн попросил президента поддержать создание в Курской области свободной экономической зоны.

Возможно, не на всей территории, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений.

Александр Хинштейн
губернатор Курской области

Путин также обратил внимание на необходимость поддержки аграрного сектора.

Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки. Курская область — регион аграрный, сельскохозяйственный. Для нас АПК — это приоритет в развитии.

Александр Хинштейн
губернатор Курской области

О защите исторической памяти

В Курской области создадут памятники, в том числе объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, рассказал губернатор.

В регионе формируют «Белую книгу» объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ.

Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов. Готовимся к музеефикации событий и мест. В самое ближайшее время откроем памятник Герою России Сергею Чебневу (позывной Отмель), который удерживал героическую оборону Малой Локни, не давая врагу прорваться в сторону Курчатова.

Александр Хинштейн
губернатор Курской области

Также началась масштабная работа по восстановлению и ремонту стел, воинских захоронений и обелисков памяти Великой Отечественной войны.

На помощь пришли другие регионы: 20 губернаторов, к которым я обратился, направляют средства, чтобы восстановить, помочь нам в этой работе, учитывая, что в Курской битве воевала вся страна. До конца года 442 памятника, воинских захоронения мы приведем полностью в порядок.

Александр Хинштейн
губернатор Курской области
