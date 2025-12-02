Выяснилось, что Пентагон прервал рабочие контакты с оборонным ведомством ФРГ

Фрейдинг заявил изданию The Atlantic, что ранее поддерживал переписку с американскими коллегами «день и ночь». Сейчас же связь оказалась полностью оборвана. По его словам, американская сторона даже не предупредила заранее о решении приостановить поставки отдельных видов вооружений Украине. Чтобы выйти на контакт с Вашингтоном, немецким военным приходилось обращаться через посольство в США, где, по выражению генерала, «ищут кого-нибудь в Пентагоне».