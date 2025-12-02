Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Пентагон прервал рабочие контакты с оборонным ведомством ФРГ

В Германии подтвердили резкое сокращение каналов связи с Минобороны США.

В Германии подтвердили резкое сокращение каналов связи с Минобороны США. По данным немецкого генерала Кристиана Фрейдинга, координирующего поставки вооружений Киеву, контакты с Пентагоном практически прекратились, что затронуло и взаимодействие по украинскому направлению.

Фрейдинг заявил изданию The Atlantic, что ранее поддерживал переписку с американскими коллегами «день и ночь». Сейчас же связь оказалась полностью оборвана. По его словам, американская сторона даже не предупредила заранее о решении приостановить поставки отдельных видов вооружений Украине. Чтобы выйти на контакт с Вашингтоном, немецким военным приходилось обращаться через посольство в США, где, по выражению генерала, «ищут кого-нибудь в Пентагоне».

Фрейдинг известен в Германии как «ютуб-генерал» благодаря регулярным видеобрифингам о ходе конфликта, которые привлекли внимание прессы спокойной манерой подачи и акцентом на деталях.

Проблемы в коммуникации возникли на фоне решения США в середине лета приостановить часть помощи Киеву. По данным Politico и NBC, остановка была инициирована в начале июня главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, однако спустя несколько дней поставки возобновились. Позднее президент Дональд Трамп объявил о новой схеме: Вашингтон продаёт вооружение европейским странам, а те передают его Украине.

В Москве заявляют, что поддержка Киева лишь затягивает конфликт. В Кремле отметили, что поставки американского оружия Украине фактически не прекращались, несмотря на заявления о смене схем.

Читайте также: Экономический провал европейской страны увязали с антироссийскими мерами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше